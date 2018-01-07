Дело о гибели Ноздровской. В полиции отрабатывать 4 версии убийства

К расследованию дела Ирины Ноздровской привлечены 300 работников Нацполиции, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция продолжает отрабатывать все 4 версии убийства правозащитницы.

"На сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", — подчеркнул он.

Аброськин также добавил, что сейчас в полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, однако общественность будет уведомлена о них только по их полному окончанию, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления обладают основательной информации, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровской — позвоните нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка, а получаем только критику со стороны гражданского общества", — сообщил он.

Напомним, ранее в полиции озвучили хронику событий в день убийства юристки Ноздровской.