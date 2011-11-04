В Полтаве девочки-подростки избили сверстницу

Копы подозревают, что школьники умалчивают причину конфликта.

Избиение школьницы в Полтаве poltava.to

В воскресенье, 12 ноября, в Полтаве возле одной из школ группа девочек-подростков избили свою сверстницу, в тот же день родители пострадавшей написали заявление в полицию.

Об этом сообщает "Полтавщина".

Издание уточнило, что инцидент произошел возле средней школы №38, расположенной на ул. Пушкина, 74, пострадала ученица восьмого класса.

"… 13 числа правоохранители начали уголовное производство по ч. 1. ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК", — говорится в статье.

Позже правоохранители вычислили участников избиения — девочку били восьмиклассницы из других школ города. "Ни одна из сторон пока не смогла объяснить причин конфликта. Пострадавшая сообщила, что во время разговора ее начали бить", — отмечается в материале.

Нападавшие очень размыто указали, что "подошли, начали бить". Полиция подозревает, что подростки сознательно умалчивают причину конфликта.

Напомним, 24 сентября в Николаеве в ночном клубе компания местных подростков избила участника АТО Игоря Кочнева, после инцидента были задержаны семь человек. Пострадавший говорил, что его одновременно били четыре-пять злоумышленников.

Фото: poltava.to