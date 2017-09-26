Подробности жестокого избиения атошника в ночном клубе Николаева: задержаны семь человек

В Корабельном районе Николаева в ночном клубе участника АТО Игоря Кочнева жестоко избила компания местных подростков, задержаны семь человек.

Об этом пишет korabelov.info, ссылаясь на слова пострадавшего.

В то же время издание уточнило, что мужчина — житель Корабельного района, в заведении он отдыхал с двумя друзьями.

"Мы отмечали день рождения… Около 3 часов утра мы с друзьями зашли в "Дискус". Сделали заказ, танцевали, именинник потом ушел… Я общался с девушкой, а потом ее какой-то парень отвел, начал мне претензии высказывать в агрессивной форме", — отметил собеседник.

Кочнев утверждает, что "пытался его успокоить, погасить конфликт, мол, просто разговаривал с девушкой". "Но он уже был на взводе: "Пошли выйдем!". Подскочил еще один, такой же агрессивный. Тут же меня окружили все остальные и пытались куда-то вывести", — добавил участник спецоперации.

"Я подошел к барной стойке и попросил сотрудницу вызвать полицию. Разворачиваюсь — они на меня бегут (между нами еще оказался мой товарищ Слава), и тут началось… Уворачиваясь от них, я оказался внутри барной стойки, и в меня со всех сторон кидали бутылки, фужеры, стулом кто-то кинул, они забежали вовнутрь, били меня одновременно человек четыре-пять", — сказал он.

"Я четко видел, что та девушка (она с ними была) в меня тоже кинула фужером. Компания вроде была не пьяная, но на какой-то странной волне, как будто под какими-то наркотиками — буйные, агрессивные. У меня было чувство, что меня убьют", — заявил мужчина.

"В какой-то момент кто-то начал кричать: "Остановитесь! Что вы все на одного?". Кто это был (посетитель или сотрудник) — я не знаю. И пару человек поддержали: "Все, все, хватит". Несколько десятков людей в клубе было, причем охрана стояла во время драки и бездействовала. Может, и патрульные прибывшие спугнули нападавших, но они успокоились", — подчеркнул АТОшник.

Ранее СМИ писали, что 24 сентября в Николаеве в ночном клубе "Дискус" произошла драка между группой молодых людей и Игорем Кочневым, ему удалось дать отпор "озверевшей" компании. Узнать больше об инциденте можно здесь.