В зоне АТО поймали боевика ДНР, опубликованы фото

Боевик присоединился к незаконным вооруженным формирований террористов в апреле 2014 года.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
В сообщении отмечается: "Во время осмотра задержанного правоохранители обнаружили паспорт "гражданина ДНР".
Со слов боевика, он присоединился к незаконным вооруженным формирований террористов в апреле 2014 года.
Во временно оккупированной Горловке он патрулировал город и с оружием проверял документы и автомобили местных жителей на незаконных блокпостах террористов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
Ранее сообщалось, что в Рубежном (находится под Северодонецком) Луганской области поймали трех участников сети информаторов боевиков террористической ЛНР. Узнать больше об инцидентах можно здесь.
Фото: СБУ.