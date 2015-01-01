В зоне АТО поймали боевика ДНР, опубликованы фото

Боевик присоединился к незаконным вооруженным формирований террористов в апреле 2014 года.

В зоне АТО поймали боевика ДНР, Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали на линии разграничения вблизи города Верхнеторецкое боевика ДНР

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время осмотра задержанного правоохранители обнаружили паспорт "гражданина ДНР".

Со слов боевика, он присоединился к незаконным вооруженным формирований террористов в апреле 2014 года.

Во временно оккупированной Горловке он патрулировал город и с оружием проверял документы и автомобили местных жителей на незаконных блокпостах террористов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

Ранее сообщалось, что в Рубежном (находится под Северодонецком) Луганской области поймали трех участников сети информаторов боевиков террористической ЛНР. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

Фото: СБУ.