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В зоне АТО поймали боевика ДНР, опубликованы фото

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Боевик, ДНР < >
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1 / 4 В зоне АТО поймали боевика ДНР, (Пресс-центр СБУ)

Боевик присоединился к незаконным вооруженным формирований террористов в апреле 2014 года.

Боевик, ДНР
В зоне АТО поймали боевика ДНР, Пресс-центр СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали на линии разграничения вблизи города Верхнеторецкое боевика ДНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время осмотра задержанного правоохранители обнаружили паспорт "гражданина ДНР".

Со слов боевика, он присоединился к незаконным вооруженным формирований террористов в апреле 2014 года.

Во временно оккупированной Горловке он патрулировал город и с оружием проверял документы и автомобили местных жителей на незаконных блокпостах террористов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

Ранее сообщалось, что в Рубежном (находится под Северодонецком) Луганской области поймали трех участников сети информаторов боевиков террористической ЛНР. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

Фото: СБУ.

Теги:  
СБУ, АТО, Донбасс, ДНР, боевики
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