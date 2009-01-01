Водители не поделили трассу Киев-Одесса и открыли стрельбу, есть раненый

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

На Киевщине возле города Васильков на трассе Киев-Одесса между двумя водителями произошел конфликт со стрельбой.

Как сообщает пресс-служба полиции области, по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

"Дорожный конфликт произошел вблизи города Васильков с участием двух автомобилей, когда водитель одного из них не предоставил преимущество в движении водителю другого автомобиля", — говорится в сообщении.

Как отмечается, один из водителей применил устройство для отстрела резиновыми пулями, в результате чего один из пассажиров другого автомобиля получил ранение в руку.

"Раненому мужчине дано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", — уточнили в полиции.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в полиции Киева сообщили, что на Харьковском шоссе неизвестный ранил мужчину, пострадавшего доставили в больницу. Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал.