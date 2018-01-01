Ярош раскрыл новые подробности уничтожения командира банды "ДНР"

Нардеп подчеркнул, что "кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет".
Политик поблагодарил за "профессиональную и качественную работу" комбата "Черного", ротного "Рэмбо" и друга "Кипиша", говорится на его странице в Facebook.
"Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Так и случилось с главарем российско-террористического бандформирования "Пятнашка"…", — отметил нардеп.
Ранее СМИ писали, что в промзоне Авдеевки Донецкой области Олег Мамиев (прозвище "Мамай") поздно вечером 17 мая получил осколочные ранения в голову, которые оказались несовместимыми с жизнью. Пособник боевиков, российский писатель Захар Прилепин сообщал, что с убитым попрощаются в "ДНР", а похороны пройдут в РФ.
Читайте наши новости в Facebook