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Застала незваных гостей в доме. На Ровенщине пенсионерка задержала двух воров

Сегодня, 14:54

Женщина передала злоумышленников правоохранителям.

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Женщина, которая обезвредила злоумышленников Скриншот видео с tsn.ua
В Ровенской области 73-летняя пенсионерка задержала двух воров и передала их полиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В то же время издание уточнило, что женщина застала незваных гостей прямо в доме.

"Они уже хотели бежать, впрочем, пенсионерка не растерялась и закрыла их в доме. Сразу же вызвала полицию, а до ее приезда удерживала воришек", — отмечается в материале.

Напомним, в начале июня в Оболонском районе Киева прохожие задержали грабителя, который пытался украсть телефон из рук девушки. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: ТСН

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Ровенщина, женщина, пенсионерка, воры, полиция
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