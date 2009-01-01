Застала незваных гостей в доме. На Ровенщине пенсионерка задержала двух воров

Женщина передала злоумышленников правоохранителям.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В то же время издание уточнило, что женщина застала незваных гостей прямо в доме.
"Они уже хотели бежать, впрочем, пенсионерка не растерялась и закрыла их в доме. Сразу же вызвала полицию, а до ее приезда удерживала воришек", — отмечается в материале.
Напомним, в начале июня в Оболонском районе Киева прохожие задержали грабителя, который пытался украсть телефон из рук девушки. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Видео: ТСН