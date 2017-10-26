Застала незваных гостей в доме. На Ровенщине пенсионерка задержала двух воров

В Ровенской области 73-летняя пенсионерка задержала двух воров и передала их полиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В то же время издание уточнило, что женщина застала незваных гостей прямо в доме.

"Они уже хотели бежать, впрочем, пенсионерка не растерялась и закрыла их в доме. Сразу же вызвала полицию, а до ее приезда удерживала воришек", — отмечается в материале.

Напомним, в начале июня в Оболонском районе Киева прохожие задержали грабителя, который пытался украсть телефон из рук девушки. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: ТСН