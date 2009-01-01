Четвертьфинал Кубка Украины: "Динамо" сыграет в Чернигове, "Шахтер" примет "Верес"

В полуфинале Кубка Украины точно будет команда из Второй лиги.

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины ФК "Шахтер"

Во вторник, 31 октября, в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфинала розыгрыша Кубка Украины 2017/2018 гг.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

По результатам жеребьевки киевское "Динамо" отправится в гости к перволиговой черниговской "Десне", а донецкий "Шахтер" примет ровенский "Верес".

Кроме того, в полуфинале Кубка Украины точно будет команда из Второй Лиги, ведь в 1/4 сыграют ФК "Львов" и СК "Днепр-1". Последнюю пару составили представители УПЛ — полтавская "Ворскла" примет "Мариуполь".

Результаты жеребьевки:

"Шахтер" (УПЛ) — "Верес" (УПЛ);

"Десна" (Первая лига) — "Динамо" (Киев) (УПЛ);

"Ворскла" (УПЛ) — "Мариуполь" (УПЛ);

ФК "Львов" (Вторая лига) — СК "Днепр-1" (Вторая лига).

Базовый день стадии — 29 ноября.

Напомним, в 1/8 Кубка Украины "Динамо" победило "Александрию", а "Шахтер" вырвал победу у "Зари" в экстра-тайме.