Кубок Украины. "Динамо" победило "Александрию", видео голов

В среду, 25 октября, в Александрии матч 1/8 финала Кубок Украины между одноименным клубом и киевским "Динамо" закончился со счетом 2:3, гости добыли очень сложную победу в дополнительное время.

Противостояние проходило на стадионе "Ника", "Александрия" играла выше всяких похвал, но в четвертьфинал турнира прошла столичная команда.

В первом тайме самый яркий эпизод произошел на 36-й минуте. Трехходовка "динамовцев" с участием Гармаша, Гонсалеса и Кравца привела к голу, его записал на свой счет последний спортсмен, пишет УНИАН.

После перерыва "Динамо" сбавило обороты и поплатилось — на 77-й минуте Старенький перепрыгнул всех в штрафной гостей и головой отправил мяч в дальний от себя угол, сделав счет 1:1.

Судьба матча была решена в дополнительное время. Александрийцы имела шансы на победу, однако на 107-й минуте Беседин вновь вывел киевлян вперед, а на 116-й Кравец сделал дубль. На 124-й "Александрия" еще раз забила — Гитченко реализовал пенальти, после гола матч и закончился со счетом 2:3 в пользу "Динамо".

"Александрия" — "Динамо" 2:3

Голы: Старенький, 77, Гитченко, 120+5 (с пенальти) — Кравец, 36, 116, Беседин, 107;

"Александрия": Панькив — Чеботаев, Басов, Гитченко, Цуриков (Бацула, 59) — Запорожан, Банада (Пономарь, 73) — Старенький, Каленчук (Грицук, 46), Полярус — Ситало;

"Динамо": Бущан — Миколенко (Леднев, 118), Хачериди, Пантич, Кендзера — Гонсалес, Шепелев (Алибеков, 112), Гармаш, Смирный (Пиварич, 72) — Беседин, Кравец;

Предупреждения: Басов, Полярус — Кравец, Гармаш, Хачериди.

Видео голов

Ранее в Запорожье прошел матч 1/8 финала Кубок Украины между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером", он закончился со счетом 3:4, "горняки" вырвали победу у соперника в экстра-тайме. Узнать больше о состоявшейся игре можно здесь.

Фото: fcdynamo.kiev.ua, видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2