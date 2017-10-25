Фантастический матч. "Шахтер" вырвал победу у "Зари" в экстра-тайме, видео голов

В среду, 25 октября, в Запорожье матч 1/8 финала Кубок Украины между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером" закончился со счетом 3:4, "горняки" вырвали победу у соперника в экстра-тайме.

Фантастическая игра проходила на "Славутич-Арене", благодаря победе донетчане выходят в четвертьфинал турнира.

"Заря" — "Шахтер" 3:4

Голы: Лунев, 12, Гордиенко, 50, Харатин, 106 — Феррейра 72, 90, Коваленко, 98, Бланко-Лещук, 116;

"Заря": Лунин — Опанасенко, Сваток, Чечер, Сухоцкий (Каменюка, 80) — Бабенко (Харатин, 85), Андриевский — Караваев, Гордиенко, Громов (Кочергин, 77) — Лунев;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава (Бланко-Лещук, 85), Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Коваленко, 66), Фред — Дентиньо (Зубков, 73), Патрик, Тайсон — Феррейра;

Предупреждения: Бабенко, Лунин, Чечер — Феррейра, Степаненко, Фред;

Удаление: Чечер, 81 (вторая желтая карточка).

Первыми открыли счет луганчане — уже на 12-й минуте Лунев после тонкой передачи от Громова отправил мяч в ворота противника, в этом моменте мог быть небольшой офсайд у игрока "Зари", тем не менее, гол был засчитан, пишет УНИАН.

Видео гола Лунева

На 50-й минуте Гордиенко замкнул прострел справа, воспользовавшись провалом "Шахтера" в обороне и сделал счет 2:0.

Видео гола Гордиенко

На 72-й минуте донетчане сократили отставание: Исмаили прострелил в центр поля, а Феррейра отправил мяч в сетку ворот луганской команды.

Видео гола Феррейры

На 82-й минуте шансы "Зари" на победу сильно упали — за вторую желтую карточку с поля был удален Чечер. На 90-й "Шахтер" реализовал преимущество — Феррейра сделал дублю и сравнял количество забитых мячей.

Второй гол Феррейры

Клубы продолжили забивать и в дополнительное время, на 98-й минуте Коваленко вывел "оранжево-черных" вперед — 3:2.

Видео гола Коваленко

Позже луганчанам удалось почти невероятное — на 106-й минуте Харатин забил третий гол в ворота "горняков".

Видео гола Харатина

Между тем последнее слово было за "Шахтером", на 116-й минуте Бланко-Лещука пробил и установил окончательный счет — 3:4.

Видео гола Бланко-Лещука

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и местным "Динамо", противостояние закончилось со счетом 0:0.

Фото: twitter.com/fcshakhtar, видео: 2+2