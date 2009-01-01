"Динамо" одержало волевую победу над "Зарей": видео голов

Голами за киевлян отличились Гармаш и Беседин.

Киевское "Динамо" обыграло "Зарю". Фото: fcdynamo.kiev.ua

В матче 19-го тура украинской Премьер-лигипобедило луганскую "Зарю" со счетом — 2:1.

Заря" сумела очень быстро выйти вперед уже на 4-й минуте матча. Бонавентуре из пределов вратарской площади протолкнул мяч в ворота.

Голами за киевлян отличились Гармаш и Беседин.

Сначала Гармаш замкнул передачу Буяльского, а затем Беседин отличился после фланговой передачи Морозюка. Стоит отметить, что "Заря" доигрывала матч вдесятером — Опанасенко получил вторую желтую карточку.

"Заря" — "Динамо" — 1:2

Голы: Бонавентуре, Гармаш, Беседин

"Заря": Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцкий, Паулиньо (Липартия, 61), Чайковский (Гречишкин, 72), Харатин, Петряк, Любенович, Бонавентуре (Кулач, 28).

"Динамо": Рудько, Морозюк, Пантич, Вида, Антунеш, Буяльский (Корзун, 75), Шепелев, Гармаш, Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 68), Беседин.

Предупреждения: Опанасенко, Любенович – Вида

Видео: ТСН