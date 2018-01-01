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Динамовцы отказались пожать руку экс-одноклубнику, перешедшему в "Шахтер"

Сегодня, 08:57

По словам полузащитника бело-синих Виктора Цыганкова, это было командным решением.

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес фото: shakhtar.com
Футболисты киевского "Динамо" во время матча за Суперкубок Украины коллективно отказались пожимать руку своему бывшему одноклубнику, который перешел в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает Football.ua.

"Не пожимать руку Мораесу - это командное решение. Это правда, что мы так договорились", - рассказал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.

Напомним, киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Черноморец" в Одессе. "Шахте" ранее побеждал в Суперкубке восемь раз, "Динамо" - шесть.

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Теги:  
Динамо, Шахтер, Жуниор Мораес, футбол, спорт
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