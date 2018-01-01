"Фашистские головорезы". Британские СМИ пугают киевскими ультрас накануне финала ЛЧ

Англичане уже были атакованы десятками ультрас с ножами в центре Киева перед отборочным Кубком мира в 2013 году.

Фанаты "Динамо" на трибунах стадиона УНИАН

Столица Украины, принимающая финал Лиги чемпионов , является "адским штамповочным полигоном нескольких футбольных фирм, которых даже боятся грозные русские".

Об этом идет речь в материале The Sun, в котором болельщиков "Ливерпуля" предостерегают о визите в Киев на финал ЛЧ.

"Наиболее опасны правые фашистские головорезы клуба White Boys Club, которые болеют за самую известную столичную команду "Динамо" Киев", — пишет издание.

Отмечается, что они печально известны спортивными колпаками KKK и свастикой в дни матчей и уже имеют долгую историю нападения на британских болельщиков.

Таблоид также вспоминает, что англичане уже были атакованы десятками ультрас с ножами в центре Киева перед отборочным Кубком мира в 2013 году.



Теперь есть реальные опасения, что эти же головорезы будут использовать матч в этом месяце, чтобы прославиться.



При этом издание воспоминает агрессивное противостояние фанатов "Динамо" и "Шахтера".



"В конце концов, агрессивное и расистское поведение "Динамо" стало настолько вызывающим, что болельщикам клуба было запрещено посещать европейские матчи УЕФА", — пишет издание.



Наблюдатели теперь считают, что "головорезы" готовятся выместить свою ненависть на футбольных болельщиков, которые посетят их город 26 мая.

Напомним, ранее испанская Marca писала о том, что киевские гостиницы отменяют бронь ради наживы на финале ЛЧ.

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