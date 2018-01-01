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"Фашистские головорезы". Британские СМИ пугают киевскими ультрас накануне финала ЛЧ

Сегодня, 18:15

Англичане уже были атакованы десятками ультрас с ножами в центре Киева перед отборочным Кубком мира в 2013 году.

Динамо, ультрас, трибуны
Фанаты "Динамо" на трибунах стадиона УНИАН
Столица Украины, принимающая финал Лиги чемпионов, является "адским штамповочным полигоном нескольких футбольных фирм, которых даже боятся грозные русские".

Об этом идет речь в материале The Sun, в котором болельщиков "Ливерпуля" предостерегают о визите в Киев на финал ЛЧ.

"Наиболее опасны правые фашистские головорезы клуба White Boys Club, которые болеют за самую известную столичную команду "Динамо" Киев", — пишет издание.

Отмечается, что они печально известны спортивными колпаками KKK и свастикой в дни матчей и уже имеют долгую историю нападения на британских болельщиков.

Таблоид также вспоминает, что англичане уже были атакованы десятками ультрас с ножами в центре Киева перед отборочным Кубком мира в 2013 году.

Теперь есть реальные опасения, что эти же головорезы будут использовать матч в этом месяце, чтобы прославиться.

При этом издание воспоминает агрессивное противостояние фанатов "Динамо" и "Шахтера".

"В конце концов, агрессивное и расистское поведение "Динамо" стало настолько вызывающим, что болельщикам клуба было запрещено посещать европейские матчи УЕФА", — пишет издание.

Наблюдатели теперь считают, что "головорезы" готовятся выместить свою ненависть на футбольных болельщиков, которые посетят их город 26 мая.

Напомним, ранее испанская Marca писала о том, что киевские гостиницы отменяют бронь ради наживы на финале ЛЧ.

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Теги:  
Киев, фанаты, финал, Лига чемпионов, ультрас
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