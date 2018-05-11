Киевские гостиницы отменяют бронь ради наживы на финале ЛЧ — Marca

Многие болельщики, планирующие посетить финал Лиги чемпионов в Киеве, столкнулись с проблемой проживания в столице Украины.

Зачастую киевские гостиницы отменяют бронь, дабы отдать номера по более высокой цене. Месяцы назад отели спокойно позволяли бронировать номера по обычной цене, но сейчас они понимают, что могут заработать намного больше и выдумывают невероятные причины, чтобы отменить бронь.

Испанское издание Marca приводит несколько примеров.

Одного человека уведомили, что именно в те дни, которые он зарезервировал заранее, в гостинице не будет света и электричества.

Другой отель сообщает потенциальным гостям, что их компьютерная система дала сбой и ранее забронированные номера стали доступными для выбора. Конечно же, пострадали только те люди, которые бронировали 25-27 мая.

А есть и такие, которым просто отменяют бронь без указания причины. Так "повезло" одному фанату Ливерпуля, который забронировал отель за несколько месяцев до финала.

Напомним, ранее сообщалось, что в канун финала Лиги Чемпионов сезона 2017/2018, который пройдет на киевском стадионе НСК "Олимпийский", отели столицы Украины подняли цены для туристов примерно в 100 раз.