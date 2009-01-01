Главный тренер "Сельты" об игре с "Шахтером": у нас было много хороших моментов

Испанцы имеют силы, чтобы побеждать, сказал Бериццо.

Эдуардо Бериццо фото: shakhtar.com

Главный тренер испанской "Сельты" Эдуардо Бериццо заявил, что ву его подопечных было много хороших моментов.

Об этом он рассказал после игры, говорится на сайте "горняков".

В то же время наставник считает, что испанцам не хватало точности в передачах и ударах.

"… мне понравились действия моих футболистов. Конечно, результат не самый лучший, но у нас было много хороших моментов", — отметил Бериццо.

По его словам, "возможно, где-то не хватило последнего паса или точного завершающего удара, но в целом мы сыграли неплохо". "Здорово проявили себя Яго Аспас и Густаво Кабраль. Также я доволен тем, как команда отнеслась к этому поединку. Нам не хватило лишь забитого мяча", — добавил он.

"У нас есть силы, чтобы побеждать. Да, нам не хватало точности в передачах и ударах. Но это футбол. В Украине (в ходе ответного матча, пройдет 23 февраля — ред.) постараемся улучшить эти компоненты, чтобы добиться успеха", — отметил главный тренер.

Напомним, 16 февраля "Шахтер" и "Сельта" сразились в испанском городе Виго, игра завершился со счетом 1:0. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео гола, можно здесь.

Фото: shakhtar.com