В Испании "Шахтер" минимально побеждает "Сельту" в первом тайме, видео гола

В четверг, 16 февраля, в испанском городе Виго первый тайм матча 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и местной "Сельтой" завершился со счетом 1:0.

Игра проходит на стадионе "Балаидос".

В начале противостояния испанцы активно атаковали и уже на 16-й минуте могли забить.

Тогда Бонгонда и Гвидетти разыграли "стеночку", но первый не попал в створ ворот "горняком", которые играли аккуратно и осторожно.

Между тем на 27-й минуте игры украинская команда открыла счет. Марлос вышел один на один с вратарем, обвел его, после чего попал в защитника, а начатое дело завершил Бланко-Лещук — буквально с метра попал в ворота хозяев поля.

Позже "горняки" пытались увеличить отрыв, а испанцы — сравнять счет, однако ни те, ни другие не сумели забить до конца первого тайма.

Видео гола Бланко-Лещука

Стартовые составы команд-соперниц:

"Сельта": Альварес — Отто, Ронкалья, Кабрал, Мальо — Эрнандес, Васс, Радоя — Аспас, Гвидетти, Бонгонда;

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Марлос, Малышев, Фред, Тайсон — Дентиньо — Бланко-Лещук.

Напомним, 8 декабря 2016 года в Португалии "Шахтер" сразился с местной "Брагой", матч завершился со счетом 4:2. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Видео: TheNonamenonumber