Бывший игрок "Динамо" Максим Шацких может войти в тренерский штаб первой команды.

Александр Хацкевич http://xsport.ua/

В четверг, 1 июня будет объявлено имя наставника, который будет тренировать киевское "Динамо" в сезоне 2017/18, а также состав его тренерского штаба.

Об этом сообщает "Динамомания" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, вероятно это будет белорусский специалист Александр Хацкевич.

Вместе с тем сообщается, что бывший игрок "Динамо" Максим Шацких может войти в тренерский штаб первой команды. Это случится в случае назначения Хацкевича на пост главного тренера киевлян.

Кроме того, в тренерский штаб Хацкевича может войти Олег Лужный. Бывший защитник киевлян уже занимал должность ассистента тренера киевлян с 2006-го по 2012-й год, а в 2007-м и 2010-м был исполняющим обязанности главного тренера.

Сам Хацкевич, в интервью изданию "Вести" отметил: "Некорректно об этом говорить, у "Динамо" еще ведь один матча в сезоне. Так что без комментариев".

Кроме того, ранее сообщалось что нынешний тренер команды Сергей Ребров, чей контракт истекает по окончании сезона 2016/17, накануне, 30 мая, провел встречу с президентом киевского клуба Игорем Суркисом. По итогам встречи никаких кадровых решений не последовало. Суркис взял время подумать.

Также отметим, что ассистент нынешнего главного тренера "Динамо" Висенте Гомес покидает Украину. Гомес стал ассистентом Реброва после ухода Рауля Рианчо.

"В "Динамо" я помогал Реброву во всех вопросах, которых были необходимы в тренировочном процессе, анализировал как нашу игру, так и игру соперников. Я не внедрял новые методы в процессе тренировок, а в большой степени делал замечания именно по игре — как и что нужно делать в определенных моментах, на что нужно обратить внимание Если откровенно, мои методы и методы работы Рауля были похожи", — сказал Висенте Гомес в интервью FootballHub, сообщает football.ua.

"Потеряли ли игроки мотивацию? Это лучше спросить у них. Если "Шахтер" стал чемпионом, то это значит, что они лучше нас. В определенный момент "Динамо" не играло хорошо, а некоторые игроки имели другой ритм, но такое случается в футболе. "Динамо" еще нужно много работать и, возможно, еще усиливаться. Если мы не добились того, что от нас ожидали, то нужно что-то менять", — подчеркнул испанец.

"У меня заканчивается контракт 31 мая, а нового предложения нет, поэтому мне ничего не остается, как уйти", — подвел итог Висенте.

Напомним, ранее Ребров намекнул на свою отставку и заявил, что в "Динамо" надо менять тренера или продавать немотивированных игроков.