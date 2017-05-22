Ребров намекнул на свою отставку: надо менять тренера или продавать немотивированных игроков

В воскресенье вечером, 21 мая, киевское "Динамо" дома в матче против "Зари" (1:2) потерпело уже третье поражение подряд во всех турнирах.

По окончании матча главный тренер киевлян Сергей Ребров прокомментировал поражение и свое будущее в "Динамо", сообщает football.ua.

"Я расстроен, как и вся команда. Разговора с Игорем Суркисом относительно моего будущего в "Динамо" у меня не было. Сейчас у меня заканчивается контракт, а инициатором такого разговора должен быть президент.

Чтобы двигаться дальше, мы должны понимать, что произошло в этом сезоне и каков выход из положения. Сегодня мы играли за честь "Динамо", и я не видел, чтобы футболисты выходили и "рвали", отдавали себя полностью и пытались закрепиться в основном составе.

Да, мы выиграли два подряд чемпионата, но сейчас есть проблема с мотивацией у некоторых игроков. Если мы останемся с этими же игроками и с этим тренером, то, наверное, прогресса вы не увидите. Или мы сейчас должны поменять тренера и дать новый всплеск мотивации игрокам, или мы должны продавать, или избавляться от немотивированных игроков, освежать состав, в том числе и молодыми ребятами.

Посмотрите на пример "Шахтера", в который пришел новый тренер и у игроков появилась новая мотивация. Хотя состав особо не изменился. Возможно, и "Динамо" на следующий сезон не нужно менять футболистов, это решать президенту", — рассказал Ребров на пресс-конференции.

В свою очередь, президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что намерен взвешенно подойти к решению о продлении контракта с нынешним тренером "Динамо". Президент клуба намерен встретиться с Ребровым и обсудить дальнейшие планы.

"Контракт еще действует? — Ребров продолжает работать. Обещаю, что до 30 мая я приму решение и сообщу футбольной общественности что будет дальше", — сказал Суркис в эфире программы ПроФутбол.

"Пока я с Ребровым не встречался. Встреча после "Шахтера" была бы неуместна — должны пройти эмоции и у меня, и у Реброва. Раньше я делал многие вещи эмоционально. Надо успокоиться".

"Спокойно сесть, провести беседу: куда мы двигаемся, что нас ждет дальше. Получить какие-то уже гарантии от главного тренера. Например, то что Динамо не устраивает место ниже первого и не выиграв ни одного трофея за сезон".

"Ребров три года работает в команде. Это период, когда нужно дать отчет о проделанной работе. Мы сядем, и, я надеюсь, примем правильное решение", — заключил президент "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что главного тренера "Динамо" ждут в Греции и Турции.