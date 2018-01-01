Как "сливочные" отмечали победу в Лиге чемпионов: видео из раздевалки "Реала"

Игроки обливались шампанским и пели песни.

"Реал" стал победителем Лиги чемпионов Фото: Reuters

Опубликовано видео из раздевалки мадридского "Реала" после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов в Киеве.

Видео было опубликовано на официальном канале "Реала" в YouTube.

На видео капитан "Реала" Серхио Рамос заходит в раздевалку с трофеем, а также сеткой с ворот и по очереди поздравляет одноклубников. После игроки начинают обливаться шампанским и петь песни.

Напомним, в Киеве финальный матч Лиги чемпионов прошел вечером 26 мая на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский", мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль" и в третий раз подряд стал триумфатором турнира.

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