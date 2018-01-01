Лига Чемпионов 2018/2019. Стал известен противник киевского "Динамо"

Киевляне начнут очередной еврокубковый сезон с 3-го квалифай-рауда ЛЧ.

Игроки киевского "Динамо" Фото: ФК "Динамо"

В понедельник, 23 июля, сотрудники УЕФА провели жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-сезона 2018/2019.

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сыграет против вице-чемпиона Чехии – пражским клубом "Славия".

Первую игру (7/8 августа) киевляне проведут на выезде. Ответный матч назначен на 14 августа.

Остальные пары раунда 3-го квалификационного раунда: "Стандард" – победитель пары "Аякс" — "Штурм"; "Бенфика" – "Фенербахче"; "Славия" – "Динамо"; победитель пары ПАОК — "Базель" – "Спартак"; победитель матча "Селтик" – "Русенборг" – АЕК; "Зальцбург" – победитель матча "Шкендия-79" – "Шериф"; победитель матча "Црвена Звезда" – "Судува" – победитель матча "Легия" – "Спартак" Трнава; победитель матча "Кукеси" – "Карабах" – победитель матча БАТЭ – ХИК; победитель матча "Астана" – "Митьюленд" – победитель матча "Динамо" Загреб – "Хапоэль" Беер-Шева; победитель матча "Лудогорец" – "Видеотон" – победитель матча ЧФР – "Мальме";

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" обыграло своего извечного конкурента, донецкий "Шахтер", в матче за Суперкубок Украины.

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