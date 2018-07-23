Лига Чемпионов 2018/2019. Стал известен противник киевского "Динамо"

Киевляне начнут очередной еврокубковый сезон с 3-го квалифай-раунда ЛЧ.
В понедельник, 23 июля, сотрудники УЕФА провели жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-сезона 2018/2019.
Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сыграет против вице-чемпиона Чехии – пражским клубом "Славия".
Первую игру (7/8 августа) киевляне проведут на выезде. Ответный матч назначен на 14 августа.
Остальные пары раунда 3-го квалификационного раунда:
1)"Стандард" – победитель пары "Аякс"/"Штурм";
2) "Бенфика" – "Фенербахче";
3) победитель пары ПАОК — "Базель" / "Спартак";
4) победитель матча "Селтик" – "Русенборг"/АЕК;
5) "Зальцбург" – победитель матча "Шкендия-79"/"Шериф";
6) победитель матча "Црвена Звезда" / "Судува" – победитель матча "Легия" / "Спартак" Трнава;
7) победитель матча "Кукеси" / "Карабах" – победитель матча БАТЭ / ХИК;
8) победитель матча "Астана" / "Митьюленд" – победитель матча "Динамо" Загреб / "Хапоэль" Беер-Шева;
9) победитель матча "Лудогорец" / "Видеотон" – победитель матча ЧФР / "Мальме";
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" обыграло своего извечного конкурента, донецкий "Шахтер", в матче за Суперкубок Украины.