"Шахтер" — "Динамо": ориентировочные составы и прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок Украины

21 июля 2018, 09:40

Киевляне жаждут реванша за обидные поражения в прошлом сезоне.

Фанатов ждет очередное дерби "Шахтер" — "Динамо"

В субботу, 21 июля, в Одессе на стадионе "Черноморец" матчем за Суперкубок Украины, в котором встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", откроется новый футбольный сезон.

Жажда реванша за обидные поражения

В минувшем сезоне "Шахтер" завоевал все трофеи на внутренней арене. Победив "Динамо" в матче за Суперкубок, "горняки" затем завоевать золотые медали и выиграть Кубок Украины.

Безусловно, обидные поражения во всех турнирах (а в "Динамо" традиционно любой результат кроме победы считается неудачным), будет подстегивать подопечных Александра Хацкевича взять реванш у своих извечных конкурентов.

Тем не менее, фаворитом предстоящего поединка является "Шахтер". Несмотря на усиление, которое "Динамо" получило в межсезонье, состав "горняков" выглядит сбалансированным, не говоря о более глубокой лавке запасных.

Скандальный переход Жуниора Мораеса

Еще одной интригой предстоящего поединка может стать появление в составе "Шахтера" недавнего форварда киевлян Жуниора Мораеса. Многие достаточно критично оценили скандальный переход бразильца в команду Фонсеки.

Кроме того, болельщики киевского "Динамо" уже выложили фото, которое описывает отношение фанатов киевлян к бразильскому форварду Жуниору Мораесу.

Подчеркнем, что фанаты "Динамо" использовали известный мем про девушку и медведя.

Прогнозы букмекеров

Отметим, что в ставках PariMatch коэффициент на победу "Шахтера" в основное время – 2,10. На "Динамо" же – 3,35. Ничья за 90 минут – 3,60. При этом победа в матче за Суперкубок: 1,60 на "Шахтер" и 2,33 на "Динамо".

В то же время в компании "Фаворит" коэффициент на победу "Шахтера" установлен на уровне 2,00. Победа "Динамо" – 3,65. Почти столько же имеет ничья в этом матче по 90 минут – 3,65. То, что трофей в итоге выиграет "Шахтер" – 1,51. На итоговую победу "Динамо" – 2,57.

При этом в "Марафон бет" считают, что у "Шахтера" больше шансов – 2,25 на победу в основное время и 1,69 на итоговое получение трофея. На "Динамо" же коэффициенты – 3,26 победа в основное время и 2,20 на то, что киевляне станут обладателями Суперкубка Украины.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Майкон, Марлос, Коваленко, Дентиньо — Мораес.

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Че Че, Буяльский, Цыганков, Вербич — Беседин.

Мнения главных тренеров

Паулу Фонсека, тренер "Шахтера":

"Динамо" в новом сезоне будет сильнее, чем в прошлом. Мы надеемся показывать футбол, который будет радовать фанатов, и что сезон закончится нашими победами. Пришли новые игроки. Некоторые еще очень молоды, но я должен признать: товарищеские матчи продемонстрировали, что их адаптация идет достаточно быстро, что меня с положительной стороны удивляет. Конечно, мы не можем слишком много требовать от них с самого начала, но они привыкают к нашему стилю, идеям и игровой философии. Все это делает меня оптимистичным. Полагаю, к Суперкубку команда будет готова".

Александр Хацкевич, тренер "Динамо":

"Условия подготовки к сезону были прекрасными, так что никаких проблем не возникло. Да, без микротравм не обошлось, но это все рабочие моменты. Практически все ребята здоровы и подходят с хорошим настроением и с большими амбициями к предстоящему сезону. Это первый трофей, который разыгрывается в Украине. Мы хотим его завоевать. В прошлом году у нас не получилось, поэтому сейчас готовились целенаправленно как к Суперкубку, так и к старту чемпионата. Что касается Че Че, то он летит вместе с нами".

Начало матча − в 21.00. Прямая трансляция – на каналах "Украина" и "Футбол 1".

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