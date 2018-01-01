Мариуполь - Динамо: где смотреть

Матч начнется 1 апреля в 17:00.

Мариуполь - Динамо: матч назначен на 1 апреля. Фото из открытых источников

В 25-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" поборется за победу с "Мариуполем". Причем играть команды будут на родном поле мариупольцев.

Поединок на стадионе "Авангард" назначен на воскресенье, 1 апреля.

Болельщики, которые не смогут попасть на трибуны, будут посмотреть поединок "Мариуполя" и "Динамо" в прямом эфире на по телевизору. Матч вице-чемпионов Украины с сенсационным новичком Премьер-лиги будет транслировать канал "Футбол 1".

Начало встречи в 17:00.

Ранее планировалось, что поединок начнется в 14:00. Однако за четыре дня до матча время сместили на три часа позже. Изменение произошло в связи с просьбой телетранслятора

Из-за переноса начала матча болельщики "Динамо" не смогут вовремя вернуться в Киев после окончания матча, так как последний поезд по маршруту Мариуполь - Киев отправляется в 18:47.

Напомним, "Динамо" вылетело из Лиги Европы. Команда Хацкевича на своем поле проиграла римскому "Лацио".