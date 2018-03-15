Киевское "Динамо" вылетело из Лиги Европы. Видео, фото

В ответном матче 1/8 Лиги Европы в Киеве между между киевским "Динамо" и римским "Лацио" подопечные Александра Хацкевича пропустили два безответных мяча и вылетели из турнира.

Стоит отметить, что первый матч между командами в Италии завершился результативной ничьей 2:2 - "Динамо" для прохода в следующий раунд хватало нулевой ничьей или счета 1:1 .

"Динамо" (Киев) - "Лацио" (Рим, Италия) 0:2 (первый матч - 2:2)

Голы: Лейва 23

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадар (Шабанов 45), Беседин (Мбокани 70), Буяльский, Бурда, Пиварич, Цыганков, Мораес, Морозюк (Гонсалес 57), Шепелев

"Лацио": Стракоша, Фелипе, Раду, Лулич (Лукаку 69), Альберто, Иммобиле (Кайседо 82), Пароло, Андерсон, Лейва, Патрик (Марушич 72), де Врей

Предупреждения: Мораес 55, Шабанов 66 - Фелипе 18