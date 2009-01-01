Матч 1/16 финала Лиги Европы. Названы составы "Шахтера" и "Сельты"

Игра пройдет сегодня в испанском городе Виго.

Игроки "Шахтера", иллюстрация Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг, 16 февраля, в испанском городе Виго пройдет, названы стартовые составы команд.

Об этом пишет football.ua.

Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд-соперниц:

"Сельта": Альварес — Отто, Ронкалья, Кабрал, Мальо — Эрнандес, Васс, Радоя — Аспас, Гвидетти, Бонгонда;

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Марлос, Малышев, Фред, Тайсон — Дентиньо — Бланко-Лещук.

Напомним, 8 декабря 2016 года в Португалии "Шахтер" сразился с местной "Брагой", матч завершился со счетом 4:2. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.