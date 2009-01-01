Матч 1/16 финала Лиги Европы. Названы составы "Шахтера" и "Сельты"

Игра пройдет сегодня в испанском городе Виго.
Об этом пишет football.ua.
Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд-соперниц:
"Сельта": Альварес — Отто, Ронкалья, Кабрал, Мальо — Эрнандес, Васс, Радоя — Аспас, Гвидетти, Бонгонда;
"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Марлос, Малышев, Фред, Тайсон — Дентиньо — Бланко-Лещук.
Напомним, 8 декабря 2016 года в Португалии "Шахтер" сразился с местной "Брагой", матч завершился со счетом 4:2. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.