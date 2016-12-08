Лига Европы: "Шахтер" победил "Брагу", видео голов

В четверг, 8 декабря, в Португалии матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы между местной "Брагой" и донецким "Шахтером" (группа H) завершился со счетом 2:4.

Игра проходила в Браге на стадионе "Брага Мунисипал".

Противостояние началось с активной атаки хозяев поля, однако гости вышли из обороны с помощью передач. На 16 минуте игры португальцы могли забить, тогда пробил Орта, но голкиперу "горняков" удалось защитить ворота.

Через несколько минут открыть счет удалось "Шахтеру": Кривцов после подачи с углового сильно и точно пробил головой из вратарской зоны, мяч попал в сетку. После гола команда не остановилась на достигнутом, создала очень опасный момент на 37-й минуте, а на 39-й — увеличила отрыв.

Второй мяч в сетку ворот "Браги" отправил Тайсон (получил пас от Марлоса), он выбежал один на один с голкипером и пробил в угол. После этого противник пытался отыграться, пробил раз по воротам, но мяч поймал Шевченко.

В конце первого тайма португальцам таки удалось забить. Орта отдал мяч Стоильковичу, а тот сильно пробил головой, сделав счет 2:1 в пользу украинской команды.

В начале второй половины игры дончане уверенно контролировали мяч, а позже с разницей в несколько минут смогли забить два гола. Кривцов оформил дубль головой, а Тайсон убежал от соперников чуть ли не с центра поля, а затем обхитрил голкипера ударом низом.

На 68-й минуте "Брага" могла немного уменьшить отрыв, команда заработала штрафной, однако Орта его не реализовал — мяч пролетел над перекладиной ворот "горняков". Также португальцы имели шанс забить чуть позже.

Между тем им удалось это сделать только в конце игры — на 89-минуте: Шевченко ошибся, подарив мяч Алану, тот отдал пас в центр поля на одинокого Вукчевича, который пробил в пустые ворота.

"Брага" — "Шахтер" 2:4

Голы: Стоилькович, 43, Вукчевич, 89 — Кривцов, 22, 62, Тайсон, 39, 66;

"Брага": Марафона — Байано, Росич, Пинту, Гойяно – Эдуарду (Бенитес, 66), Тиба, Вукчевич – Стоилькович (Алан, 70), Фонте (Хассан, 58), Орта;

"Шахтер": Шевченко — Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко — Малышев, Танковский (Фред, 61) – Марлос (Бернард, 58), Дентиньо, Тайсон – Борячук (Феррейра, 66);

Предупреждения: Вукчевич – Танковский, Кривцов, Тайсон, Дентиньо.

Обзор матча и видео голов

Напомним, 24 ноября прошел матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Шахтер" — турецкий "Коньяспор", который завершился со счетом 4:0. Узнать больше о победе "горняков" можно здесь.

Фото: twitter.com/FCShakhtar, видео: COX ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ