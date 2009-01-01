Месть за "Крокодила Гену". Кубинский "Шакал" назвал мотивацию на бой с Ломаченко

Кубинец повеселил болельщиков, пояснив, что поможет ему настроиться на бой.

Ригондо нашел мотивацию на предстоящий поединок @RigoElChacal305

Кубинский боксер Гильермо Ригондо (по прозвищу "Шакал") нашел мотивацию на предстоящий поединок против украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко

Кубинец повеселил болельщиков в Twitter, пояснив, что поможет ему настроиться на бой.

Оказывается, в детстве родители заставляли Гильермо смотреть советские мультики, за что он готов ненавидеть даже Василия.

"Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве", — написал Ригондо, прикрепив к записи кадр из "Крокодила Гены".

Напомним, поединок Ломаченко — Ригондо состоится 9 декабря на всемирно известной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке.

Фото: @RigoElChacal305.