Месть за "Крокодила Гену". Кубинский "Шакал" назвал мотивацию на бой с Ломаченко

Кубинец повеселил болельщиков, пояснив, что поможет ему настроиться на бой.
Кубинец повеселил болельщиков в Twitter, пояснив, что поможет ему настроиться на бой.
Оказывается, в детстве родители заставляли Гильермо смотреть советские мультики, за что он готов ненавидеть даже Василия.
"Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве", — написал Ригондо, прикрепив к записи кадр из "Крокодила Гены".
Напомним, поединок Ломаченко — Ригондо состоится 9 декабря на всемирно известной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке.
Фото: @RigoElChacal305.