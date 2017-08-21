Битва с кубинским "Шакалом". Названо имя следующего соперника Ломаченко

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко проведет следующий бой против чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо (по прозвищу "Шакал").

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на американское издание ESPN.

Поединок состоится 9 декабря на всемирно известной арене Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке и будет показан на ESPN.

Напомним, Ломаченко третий раз защитил свой титул и заработал себе в актив шестую подряд досрочную победу.