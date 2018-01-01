"Могла спрей понюхать, что-то лизнуть". Российский тренер шокировал гипотезой о допинговом скандале

В России убеждены, что доза вещества обнаружена маленькая, поэтому таблетку выпить спортсменка не могла.

Российская бобслеистка не знает, как в ее пробе оказался запрещенный препарат Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Тренер российской команды по бобслею Сергей Журкин заявил, что в организме бобслеистки из России запрещенный препарат обнаружен в незначительном количестве, поэтому, вероятно, она что-то "понюхала" или "лизнула".

По его словам, препарат Надежда Сергеева употребила как-то случайно. Об этом сообщает российский портал Спорт Экспресс.

"Поскольку доза очень маленькая, она не пила таблетку. Как сказали врачи, она могла какой-то спрей понюхать, что-то лизнуть. Вот настолько эта минимальная доза. Можно предположить, что разрешенные таблетки она хранила в какой-то таре, в которой когда-то были эти таблетки", – оправдал спортсменку Журкин.

По словам тренера, в рамках расследования будут проанализированы все препараты, которые употребляла бобслеистка, а также тара, в которой лекарства хранили и транспортировали.

Журкин добавил, что спортсменка отказалась от разглашения допинг-пробы "Б", поскольку после этого в отношении нее может быть применено крайне суровое наказание.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой нашли сердечный препарат, который входит в список запрещенных.