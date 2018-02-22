Российских керлингистов лишили медали Олимпиады-2018

Российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову, завоевавших в дуэте на зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане бронзовую медаль в дабл-миксте, лишили награды.

Россияне лишены трофея, поскольку спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил Международного олимпийского комитета, говорится в решении суда, опубликованном на его сайте.

Результаты спортсмена в соревновании признаны недействительными, керлингист дисквалифицирован до окончания Игр (завершатся 25 февраля — Ред.), он должен покинуть Олимпийскую деревню и вернуть свою аккредитацию. После лишения дуэта награды третьими в противостоянии станут норвежцы.

Напомним, на Олимпиаде-2018 Александр Крушельницкий и Анастастия Брызгалова завоевали "бронзу" в дабл-миксте 13 февраля, медаль стала первой олимпийский наградой для России в керлинге. СМИ писали, что в допинг-пробе Крушельницкого нашли запрещенное вещество — мельдоний.