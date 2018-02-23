Олимпиада-2018: российская бобслеистка попалась на допинге, стал известен препарат

Во время зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой нашли сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

Медицинский штаб сборной РФ не выписывал его спортсменке, говорится на странице Федерации бобслея в Facebook.

"Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого — 13 февраля — ее проба была чистой", — отмечается в сообщении.

Напомним, на Олимпиаде-2018 Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова в соревнованиях двухместных экипажей заняли 12-е место. Ранее сообщалось, что российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову, завоевавших в дуэте бронзовую медаль в дабл-миксте, лишили награды из-за нарушения спортсменом антидопинговых правил.