Назван полный состав сборной Украины на Олимпиаду-2018

Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта.

Украинскую сборную провожали на Олимпиаду. УНИАН

Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал список спортсменов, которые будут представлять нашу страну на 23-х зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

В пресс-службе НОК отметили, что все 33 спортсмена выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта, получив соответствующие лицензии на участие в Играх, и вошли в заявку олимпийской сборной, которую утвердил Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады.

Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта, а именно:

— биатлон: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Артем Тищенко;

— фигурное катание: Александра Назарова, Максим Никитин, Анна Хныченкова, Ярослав Паниот;

— санный спорт: Роман Захаркив, Александр Оболончик, Елена Стецкив, Антон Дукач, Елена Шхумова, Андрей Мандзий;

— фристайл: Александр Абраменко, Ольга Полюк, Татьяна Петрова;

— лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Алексей Красовский, Андрей Орлик, Марина Анцибор;

— горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш;

— сноубординг: Аннамари Данча;

— скелетон: Владислав Гераскевич;

— лыжное двоеборье: Виктор Пасечник.

Более подробный список доступен по ссылке.

Напомним, в Киеве в Национальной филармонии состоялась торжественная церемония проводов олимпийской сборной Украины на XXIII зимние Игры,