Не стареют душой ветераны. Милевский стал героем матча в Беларуси: видео

Украинский футболист брестского "Динамо" отметился голом и результативной передачей.
В выездном матче против "Минска" украинский футболист брестского "Динамо" отметился голом и результативной передачей.
Команда украинского футболиста ушла на перерыв при счете 1:1. Именно Милевский заработал пенальти для своей команды, который был реализован в первой половине встречи. Во втором тайме украинец отметился забитым мячом при счете 3:2 в пользу соперника. Таким образом, взятие ворот подарило "Динамо" одно очко.
Напомним, в матче 2-го тура чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" — "Луч" Артем Милевский столкнулся с соперником, неудачно приземлился на газон, получил травму руки, его забрала скорая помощь.
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