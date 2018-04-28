Не стареют душой ветераны. Милевский стал героем матча в Беларуси: видео

В матче чемпионата Беларуси экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский забил гол и отдал результативную передачу.

В выездном матче против "Минска" украинский футболист брестского "Динамо" отметился голом и результативной передачей.

Команда украинского футболиста ушла на перерыв при счете 1:1. Именно Милевский заработал пенальти для своей команды, который был реализован в первой половине встречи. Во втором тайме украинец отметился забитым мячом при счете 3:2 в пользу соперника. Таким образом, взятие ворот подарило "Динамо" одно очко.

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" — "Луч" Артем Милевский столкнулся с соперником, неудачно приземлился на газон, получил травму руки, его забрала скорая помощь.