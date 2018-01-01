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Песни, речевки и пиво рекой. В центре Киева фанаты заряжаются накануне финала ЛЧ: фото и видео

Сегодня, 19:55
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1 / 10 Футбольные фанаты в центре Киева (УНИАН)

В фан-зоне на Крещатике болельщики в футболках финалистов Лиги чемпионов.

Центр Киева, накануне финала Лиги чемпионов, оккупировали футбольные болельщики, приехавшие из разных уголков планеты.

В фан-зоне на Крещатике болельщики в футболках финалистов — мадридского "Реала" и "Ливерпуля" – стали проявлять особую активность, сконцентрировавшись у достопримечательностей центральной части столицы и всевозможных питейных заведений.

Наиболее заметны фанаты "Ливерпуля", много из которых не расстаются с пивными бокалами – они постоянно выкрикивают речевки в поддержку родного клуба и поют песни. Поклонники мадридской команды чуть более сдержаны и, в целом, создается впечатление, что их приехало в Киев меньше, чем болельщиков оппонентов, отмечает УНИАН.

Напомним, накануне в Киеве неизвестные в масках жестоко избили и порезали фанов "Ливерпуля".

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Теги:  
Киев, Лига чемпионов, фанаты, Ливерпуль, Реал
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