Порошенко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Петр Порошенко будет болеть за обе команды в финале ЛЧ.

Петр Порошенко встретился с Александером Чефериным president.gov.ua

В предстоящем финале Лиги чемпионов , который пройдет в Киеве в субботу, 26 мая, президент Украины Петр Порошенко будет болеть за обе команды.

Как заявил глава государства в ходе встречи с президентом УЕФА Александером Чефериным, симпатии его детей разделились между "Реалом" и "Ливерпулем".

"Когда меня спрашивают, за кого я болею – "Реал" или "Ливерпуль", я говорю – я поддерживаю оба клуба. Мой сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду "Динамо" Киев – страстный болельщик "Ливерпуля". У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения – четко за "Реал". То есть мой дом точно поддерживает оба клуба", — рассказал президент Украины.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко поделился своим прогнозом по поводу результата финального матча Лиги чемпионов.

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