Кличко дал нереальный прогноз на финал Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко поделился своим прогнозом по поводу результатов финального матча Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве сегодня. В финале ЛЧ встретятся мадридский "Реал" и британский "Ливерпуль".

"Будет ничья 3:3. По крайней мере, насладимся голами", – цитирует мэра Киева пресс-служба УЕФА.

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Стоит отметить, что такой результат матча не возможен в принципе: если за 90 минут основоного времени победителя не определят, то будут назначены 30 минут овертайма. Если же и по итогам дополнительного времени не определится чемпион, то судьбу кубка решит серия пенальти.

Ранее букмекеры дали свой прогноз на матч "Реал" – "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Названы и футболисты, которые наиболее вероятно отличатся голами на этом матче.

Напомним, в начале мая УЕФА без проведения финала объявил победителя Лиги чемпионов. Информация появилась на сайте ошибочно.