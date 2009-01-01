Премьер-лига: победа "Динамо" над одесситами, ничьи "Шахтера" и "Днепра", видео голов

"Динамо" оказалось сильнее "Черноморца" со счетом 2:1.

Эпизод матча "Динамо" — "Черноморец" Официальный сайт "Динамо"

В пятницу, 17 марта, завершились матчи 22-го заключительного тура первого этапа украинской футбольной Премьер-лиги , где свою победу одержало киевское "Динамо", а донецкий "Шахтер" сыграл вничью.

На столичном НСК "Олимпийский" "Динамо" оказалось сильнее "Черноморца" со счетом 2:1, пишет УНИАН.

Киевляне явно превосходили соперника в самом начале игры и уже на 7-й минуте гол забил Андрей Ярмоленко. После углового Домагой Вида головой сбросил мяч к вратарской, и Ярмоленко пяткой в касание переправил мяч в ворота.

А в самой концовке тайма, на 45-й минуте, отличился Сергей Сидорчук. Он нанес сильнейший удар в ближний угол, и вратарь Даниил Каневцев не выручил — мяч от рук голкипера влетел в ворота — 2:0.

После перерыва одесситы активизировались. И на 72-й минуте Давид Хочолава сократил разрыв в счете. После навеса со штрафного Дмитрия Коркишко его партнер Хочолава легким кивком головы переправил мяч в угол ворот. Но большего одесситам сделать так и не удалось.

"Динамо" — "Черноморец" 2:1

Голы: Ярмоленко, 8, Сидорчук, 45+2 – Хочолава, 71.

"Динамо": Коваль — Морозюк, Пантич, Вида, Антунес — Сидорчук, Рыбалка – Цыганков (Гонсалес, 69), Буяльский (Федорчук, 81), Ярмоленко – Яремчук (Беседин, 82).

"Черноморец": Каневцев — Данченко, Азацкий, Аблитаров, Хочолава, Люлька – Ковалец (Карноза, 63), Смирнов, Кабаев (Мусолитин, 80) — Коркишко, Элиас (Хобленко, 63).

Предупреждения: Федорчук, Ярмоленко — Смирнов, Коркишко, Хочолава.

В матче на харьковском ОСК "Олимпийский" "Шахтер" и "Олимпик" сыграли вничью.

В начале первого тайма лучше выглядел "Олимпик". Как результат, на 24-й минуте, вратарь горняков Андрей Пятов грубо ошибся, выбивая мяч, и после передачи Ивана Матяжа его партнер Антон Поступаленко точно пробил мимо голкипера.

Но, в концовке тайма "Шахтер" резко взвинтил темп и на второй добавленной арбитром минуте (45+2) Исмаили с левого фланга навесил на ближнюю штангу, а Густаво Бланко-Лещук в борьбе с Эмерсоном головой отправил мяч в ворота — 1:1.

Во втором тайме горняки так и не сумели воплотить свое большое игровое преимущество в гол и победу.

"Шахтер" — "Олимпик" 1:1

Голы: Бланко-Лещук, 45+2 — Поступаленко, 24.

"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ордец, Исмаили — Степаненко, Малышев (Коваленко, 71) — Марлос, Тайсон, Бернард (Патрик, 83) — Бланко-Лещук (Феррейра, 66).

"Олимпик": Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Цымбалюк, Гошкодеря — Гемега (Федорив, 46), Поступаленко (Брикнер, 34), Шестаков — Матяж (Хомутов, 88).

Предупреждения: Бернард, Марлос — Поступаленко, Матяж, Федорив.

Таким образом, "Динамо" сумело на 2 балла сократить отставание от горняков в турнирной таблице, до 14 очков — 60 против 46.

Еще в одном матче "Днепр" у себя дома сыграл вничью со львовскими "Карпатами". Матч завончился со счетом 0:0.

Матч проходил в достаточно вялой, медленной и неинтересной борьбе, в которой у команд было крайне мало моментов для взятия ворот. В итоге, абсолютно справедливая безголевая ничья.

"Днепр" — "Карпаты" 0:0

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Ротань, Вакулко(Когут, 76) — Баланюк(Кожушко, 86), Кочергин, Полевой — Довбык

"Карпаты": Боровик — Зубейко, Лобай, Нестеров, Дитятьев, Матвиенко — Ксенз(Грисьо, 77), Вербный, Клец(Филимонов, 68), Чачуа(Хомченко, 90+3) — Гладкий

Предупреждения: Сваток, Влад, Лопыренок — Гладкий, Матвиенко

Этот результат позволил "днепрянам" сравняться по количеству очков с "Волынью" из Луцка — по 10 и обойти ее в борьбе за последние 11-12 места.

У "Карпат", в свою очередь, 10-е место (12 очков) и матч в запасе с донецким "Олимпком", который пройдет 26 марта.

Напомним, "Динамо" в прошлом туре проиграло в Кропивницком.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

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