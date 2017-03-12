Премьер-лига: неожиданное поражение "Динамо" в Кропивницком, видео голов

В воскресенье, 12 марта, в Кропивницком завершился матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Зірка" принимала киевское "Динамо".

Мат завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, сообщает сайт УПЛ.

Киевляне активно начали матч и имели несколько моментов, чтобы открыть счет. Но, на 34-й минуте счет открыл Андрей Бацула. Сильнейший удар со штрафного в дальний угол, и мяч влетел в ворота. Примечательно, что Артур Рудько не смог отразить удар, который был направлен как раз туда, где был вратарь.

В дальнейшем игра не изменилась — "Динамо" имело преимущество, а хозяева поля играли "вторым номером".

Тем не менее, на 71-й минуте Павел Полегенько удвоил преимущество своей команды. Полегенько нанес классный удар со штрафного над "стенкой", и мяч влетел в дальний верхний угол. И в этом эпизоде Рудько не смог выручить свою команду.

"Зірка" — "Динамо" 2:0

Голы: Бацула, 33, Полегенько, 71

"Зірка": Паст – Фатеев, Перейра, Полегенько — Жуков, Лупашко, Борха, Чичиков, Бацула – Ситало (Акименко, 69), Эсеола (Билоног, 81).

"Динамо": Рудько – Морозюк, Пантич, Вида, Кадар – Рыбалка (Сидорчук, 72), Гармаш, Буяльский – Ярмоленко, Гонсалес (Яремчук, 46) – Беседин.

Предупреждения: Эсеола, Билоног – Рыбалка, Кадар

Напомним, в Полтаве донецкий "Олимпик" обыграл местную "Ворсклу" со счетом 3:2, а в Одессе "Черноморец" проиграл "Стали" со счетом 0:1.

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Фото: ФК "Динамо" (Киев).