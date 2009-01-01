Премьер-лига. В Киеве "Олимпик" победил "Мариуполь", видео голов

Матч состоялся на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
Противостояние состоялось на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
Первый тайм игры закончился бесцветной нулевой ничьей, основные события произошли после перерыва, пишет УНИАН. На 57-й минуте счет открыл "олимпиец" Кравченко — его партнер Брикнер подобрал мяч, прострелил вдоль ворот, а тот в касание отправил мяч в ворота.
Через 15 минут мариупольцы сравняли счет, Борячук вышел один на один с вратарем и технично переиграл его, отправив мяч в сетку — 1:1. Спустя несколько минут "Мариуполь" заработал пенальти, его реализовал Кольцов и вывел команду вперед.
Потом забил "Олимпик" — Биленький принял передачу от Богданова, сместился вправо и с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу, сделав счет 2:2. Судьба матча была решена на 84-й минуте, "олимпийцы" заработали пенальти, пробил и забил Богданов.
"Олимпик" — "Мариуполь" 3:2
Голы: Кравченко, 57, Биленький, 77, Богданов, 84 — Борячук, 72, Кольцов, 74 (с пенальти)
"Олимпик": Махарадзе — Лукьянчук, Шабанов, Кравченко, Федорив (Очигава, 46) — Богданов, Брикнер — Сондей (Мигунов, 46), Моха, Хомутов (Поступаленко, 57) — Биленький;
"Мариуполь": Худжамов — Тищенко, Яворский, Вакуленко, Неплях — Танковский, Мишнев (Кольцов, 65) — Кожанов, Тотовицкий (Насонов, 52), Болбат (Борячук, 71) — Фомин;
Предупреждения: Кравченко, Федорив, Очигава — Вакуленко, Яворский, Фомин;
Удаления: Очигава, 68 (вторая желтая карточка) — Вакуленко, 49 (вторая желтая карточка).
Видео голов
Напомним, 23 августа в Кропивницком прошел матч десятого тура Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и местной "Зіркой", гости победили со счетом 4:2. Узнать больше о матче можно здесь.
Фото: olimpik.com.ua, видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2