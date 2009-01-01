Премьер-лига. В Киеве "Олимпик" победил "Мариуполь", видео голов

Матч состоялся на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Форма "Олимпика" и "Мариуполя", иллюстрация OLIMPIK.COM.UA

В субботу, 30 сентября, в Киеве прошел стартовый матч 11-го тура украинской— между собой сыгралии "Мариуполь", первый клуб победил со счетом 3:2.

Противостояние состоялось на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Первый тайм игры закончился бесцветной нулевой ничьей, основные события произошли после перерыва, пишет УНИАН. На 57-й минуте счет открыл "олимпиец" Кравченко — его партнер Брикнер подобрал мяч, прострелил вдоль ворот, а тот в касание отправил мяч в ворота.

Через 15 минут мариупольцы сравняли счет, Борячук вышел один на один с вратарем и технично переиграл его, отправив мяч в сетку — 1:1. Спустя несколько минут "Мариуполь" заработал пенальти, его реализовал Кольцов и вывел команду вперед.

Потом забил "Олимпик" — Биленький принял передачу от Богданова, сместился вправо и с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу, сделав счет 2:2. Судьба матча была решена на 84-й минуте, "олимпийцы" заработали пенальти, пробил и забил Богданов.

"Олимпик" — "Мариуполь" 3:2

Голы: Кравченко, 57, Биленький, 77, Богданов, 84 — Борячук, 72, Кольцов, 74 (с пенальти)

"Олимпик": Махарадзе — Лукьянчук, Шабанов, Кравченко, Федорив (Очигава, 46) — Богданов, Брикнер — Сондей (Мигунов, 46), Моха, Хомутов (Поступаленко, 57) — Биленький;

"Мариуполь": Худжамов — Тищенко, Яворский, Вакуленко, Неплях — Танковский, Мишнев (Кольцов, 65) — Кожанов, Тотовицкий (Насонов, 52), Болбат (Борячук, 71) — Фомин;

Предупреждения: Кравченко, Федорив, Очигава — Вакуленко, Яворский, Фомин;

Удаления: Очигава, 68 (вторая желтая карточка) — Вакуленко, 49 (вторая желтая карточка).

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Турнирная таблица украинской Премьер-лиги Скриншот с сайта football.ua

Напомним, 23 августа в Кропивницком прошел матч десятого тура Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и местной "Зіркой", гости победили со счетом 4:2. Узнать больше о матче можно здесь.

Фото: olimpik.com.ua, видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2