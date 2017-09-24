Премьер-лига. "Сталь" отстояла ничью с "Олимпиком", видео голов

Каменская "Сталь", в рамках 10-го тура чемпионата Украины, не сумела победить на своем поле донецкий "Олимпик".

"Сталь" — "Олимпик — 1:1

Голы: Месхи, 23 — Биленький, 60

Первыми открыли счет в игре хозяева — Михаил Месхи на 23-й минуте удачно замкнул подачу с углового в исполнении Ореста Кузыка. Тем не менее, команде из Каменского не удалось удержать победный счет на табло — Станислав Беленький, после молниеносной передачи пяткой от Мохи, на 60-й минуте восстановил паритет в противостоянии, пишет ТСН.

Имея еще несколько возможностей для гола, команды так и не выявили победителя — 1:1.

"Сталь": Пеньков — Тымчик, Грачев, Даниэлян, Ткачук — Месхи, Якимив — Кныш (Гор Малакян, 55), Мысык (Малакян, 55), Кузык — Обрадович (Хоцяновский, 82)

"Олимпик": Махарадзе — Шестаков, Шабанов, Эмерсон, Федорив — Богданов, Брикнер (Очигава, 46) — Сондей (Хомутов, 65), Моха, Поступаленко (Мигунов, 46) — Биленький.

Предупреждения: Якимив, Месхи, Хоцяновский, Тымчик — Брикнер, Очигава

Стоит отметить, что после этого матча в активе "Стали" теперь 7 набранных баллов и по-прежнему предпоследнее 11 место. "Олимпик", в свою очередь, имеет 14 зачетных очков, располагаясь при этом на 6 позиции.

Фото: pfcstal.com; видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2