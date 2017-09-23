Премьер-лига. "Шахтер" победил "Зірку", видео голов

В субботу, 23 августа, в Кропивницком прошел матч десятого тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и местной "Зіркой", гости победили со счетом 4:2.

Игра состоялась на стадионе "Зірка".

"Горняки" активно начали матч и уже на 13-й минуте открыли счет — Тайсон справа ворвался в штрафную, сделал прострел на дальнюю штангу, а Феррейра отправил мяч в ворота соперника, пишет УНИАН.

На 38-й минуте хозяева поля сумели сравнять счет, Чичиков со штрафного с левого фланга навесил на дальнюю штангу и Мохамед Эль Амдауи, высоко выпрыгнув, пробил головой — 1:1.

Решающей в матче стала концовка первого тайма. В течение двух последних минут "Шахтер" дважды забил. На 44-й минуте после поперечной передачи от Тайсона его партнер по команде Марлос подработал мяч, а потом из-под защитника точно пробил в дальний угол.

Позже Бутко навесил с правого фланга точно на неприкрытого защитниками Феррейру, он, в свою очередь, отправил мяч под перекладину и сделал дубль — 1:3. После перерыва хозяева старались отыграться, на 76-й минуте Рассадкин головой пробил в противоход голкиперу — 2:3. Между тем в добавленное арбитром время "Шахтера" увеличил отрыв, четвертый гол забил Коваленко.

Таким образом, "горняки" одержали восьмую победу в десяти матчах Премьер-лиги (ранее они раз сыграли вничью и раз — проиграли) и с 25 очками продолжают лидировать в турнирной таблице.

"Зірка" — "Шахтер" 2:4

Голы: Эль Амдауи, 38, Рассадкин, 76 — Феррейра, 13, 45+1, Марлос, 44, Коваленко, 90+5;

"Зірка": Паст — Полегенько, Пепе, Маткобожик, Цюпа, Чичиков — Гедж (Дрышлюк, 64), Загальский — Прядун (Бруно, 90+3), Эль Амдауи (Кандраков, 80), Рассадкин;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Патрик, Степаненко — Марлос (Петряк, 79), Тайсон (Коваленко, 59), Дентиньо — Феррейра;

Предупреждения: Загальский, Эль Амдауи, Прядун, Полегенько, Рассадкин — Ракицкий, Степаненко, Ордец, Петряк.

Видео гола Амдауи

Видео первого гола Феррейры

Видео гола Марлоса

Напомним, 17 сентября прошли матчи девятого тура Премьер-лиги — луганская "Заря" и львовские "Карпаты" голов не забили, одесский "Черноморец" и "Шахтер" также разошлись миром, а "Олимпик" из Донецка проиграл киевскому "Динамо" со счетом 1:2.

Фото: twitter.com/fcshakhtar, видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2