Скандал вокруг капитана "Шахтера". Срна попался на допинге еще весной — западные СМИ

Журналисты провели расследование относительно допинг-скандала футболиста "горняков" и сборной Хорватии.

Дарио Срна ФК "Шахтер"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна мог сдать положительную допинг-пробу весной после одного из матчей чемпионата Украины.

Об этом идет речь в материале хорватского издания Sportske Novosti, сообщает ТСН.

Журналисты провели расследование относительно допинг-скандала футболиста "горняков".

По результатам расследования, в 2017 году Срна минимум пять раз проходил допинг-тест и одна из проб, которую футболист сдавал весной, оказалась положительной.

Таким образом, журналисты пришли к выводу, что, вероятно, футболист сдал положительную пробу в рамках проверки, проведенной в чемпионате Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильскому полузащитнику "Шахтера" продлили дисквалификацию за допинг.