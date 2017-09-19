В УЕФА не опровергли информацию о положительной допинг-пробе капитана "Шахтера"

В УЕФА прокомментировали информацию о том, что капитан донецкого "Шахтера" хорват Дарио Срна попался на допинге.

Об этом идет речь в сообщении "Футбол 24".

Отмечается, что в ответ на запрос издания, в пресс-службе Европейского футбольного союза не подтвердили, но и не стали опровергать информацию о положительной допинг-пробе Срны. При этом в УЕФА намекнули на то, что ожидают "окончательного дисциплинарного решения".

"Мы никогда не комментируем утверждения о подобных случаях, пока не будет принято окончательное дисциплинарное решение", —говорится в ответе УЕФА.

Ранее издание "Спортивка" сообщила, что по слухам, капитан "Шахтера" мог пропустить матч девятого тура УПЛ против "Черноморца" из-за проблем с допингом.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильскому полузащитнику "Шахтера" продлили дисквалификацию за допинг.