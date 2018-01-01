Стало известно, когда Джошуа сразится с "Русским витязем"

Боксеры встретятся на ринге в столице Британии.

Энтони Джошуа будет драться с Александром Поветкиным Reuters

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа сразится с российским супертяжем Александром Поветкиным (прозвище — "Русский витязь").

Бой запланирован в сентябре, россиянин претендует на чемпионский титул по версии WBA, пишет Boxing News со ссылкой на данные промоутера западного спортсмена Эдди Хирна.

По его словам, боксеры встретятся на ринге 22 сентября в столице Великобритании Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа отказывается сразиться с Александром Поветкиным, если бой будет проходить в России. Напомним, в конце апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" британец в 11 раунде поединка победил уже бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко техническим нокаутом.

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