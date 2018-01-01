Стало известно число депутатов Европарламента, поддержавших бойкот ЧМ-2018 в России

Евродепутаты назвали причины, которые подтолкнули их к такому решению.
Кроме призыва к бойкоту, в письме перечисляются причины, которые привели депутатов к такому решению, сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Пока Путин продолжает нелегальную аннексию Крыма, удерживает украинских политических заключенных и поддерживает войну на востоке Украины; мы не можем делать вид, что этот турнир проводит наш хороший сосед", — сообщают депутаты Европарламента в тексте послания.
Кроме того, упоминается и отравление экс-разведчика Скрипаля в Солсбери. Оно названо "только последним случаем в перечне издевательств Владимира Путина над европейскими ценностями".
Напомним, ранее сообщалось, что официальные представители властей Дании скорее всего откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу-2018 в России.
Кроме того, Польша решила бойкотировать ЧМ-2018 в России. Анджей Дуда не будет представлять страну на соревнованиях.
Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон также пригрозил бойкотом ЧМ-2018 по футболу в России.