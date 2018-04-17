Стало известно число депутатов Европарламента, поддержавших бойкот ЧМ-2018 в России

Уже 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призывают правительства стран ЕС объявить чемпионату мира по футболу, который состоится летом в России, дипломатический бойкот.

Кроме призыва к бойкоту, в письме перечисляются причины, которые привели депутатов к такому решению, сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Пока Путин продолжает нелегальную аннексию Крыма, удерживает украинских политических заключенных и поддерживает войну на востоке Украины; мы не можем делать вид, что этот турнир проводит наш хороший сосед", — сообщают депутаты Европарламента в тексте послания.

Кроме того, упоминается и отравление экс-разведчика Скрипаля в Солсбери. Оно названо "только последним случаем в перечне издевательств Владимира Путина над европейскими ценностями".

Напомним, ранее сообщалось, что официальные представители властей Дании скорее всего откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу-2018 в России.

Кроме того, Польша решила бойкотировать ЧМ-2018 в России. Анджей Дуда не будет представлять страну на соревнованиях.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон также пригрозил бойкотом ЧМ-2018 по футболу в России.