Стало известно, где подопечные Шевченко будут готовиться к битве со сборной Хорватии

В целях лучшей подготовки национальной команды, три матча 22-го тура УПЛ будут, скорее всего, сыграны не на выходных.

Тренировка сборной Украины пресс-служба ФФУ

Перед матчем со сборной Хорватии, который состоится в Загребе 24 марта, украинская футбольная сборная проведет подготовительный сбор в Австрии.

Сбор пройдет в небольшом австрийском городе Бад-Тацмансдорф, который расположен в 260 км от Загреба, сообщает "Команда №1".

Отмечается, что в целях лучшей подготовки национальной команды, три матча 22-го тура УПЛ будут, скорее всего, сыграны не на выходных, а в пятницу, 17 марта. Речь идет о поединках "Шахтер" — "Олимпик", "Динамо" — "Черноморец" и "Днепр" — "Карпаты".

Игроки "Шахтера", "Динамо" и "Днепра" 18 марта уже вылетят в Австрию. Представители других украинских клубов, а также легионеры присоединятся к команде 20 марта. До 23 марта сборная будет тренироваться в Австрии, после чего отправится в Хорватию.

Напомним, ранее сообщалось, что в рейтинге ФИФА сборная Украины осталась на 30-м месте.