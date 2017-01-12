Сборная Украины сохранила 30-е место в рейтинге ФИФА

В четверг, 12 января, ФИФА обновила свой рейтинг сборных команд мира.

Сборная Украины осталась на 30-й строчке мирового рейтинга, сообщается на сайте ФИФА.

Отметим, что в топ-30 изменений не произошло.

По сравнению с прошлым рейтингом больше всего мест потеряла сборная Тринидада и Тобаго — минус пять строк, наибольший прогресс у Суринама +22.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины несмотря на победы над Финляндией и Сербией, потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА.